هشام إسماعيل: ضحيت بوظيفتي من أجل التمثيل

قال الفنان هشام إسماعيل، إن ورشة الفنان خالد جلال، هي بدايته لعالم الاحتراف في مجال التمثيل، وقبلها كان يؤدي أدوارا على مسرح الجامعة، وعمل في مجال البنوك 8 سنوات، وقرر التضحية بالوظيفة من أجل التمثيل، عندما كان عمره 29 عاما.

وأضاف "إسماعيل" في لقاء في برنامج "إحنا الستات" على فضائية "TEN"، أن المصريين جميعا لديهم مواهب مختلفة عن مجال عملهم، فهناك أشخاص يحبون التمثيل وكتابة الشعر والرسم، لكن من يكمل في هذه المجالات الفنية، هو صاحب الإصرار والموهبة.

وطالب إسماعيل الجميع، بالانتظار من أجل تحقيق النجاح، مشيرا إلى أنه لن ينجح أحد من فراغ، داعيا الأشخاص إلى عدم الاقتصار على نجاحات السوشيال ميديا، لأنها سريعة وبعدها يختفي الشخص.