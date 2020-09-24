رئيس التحرير

محمود مسلم

هشام إسماعيل: ضحيت بوظيفتي من أجل التمثيل

كتب:

عبد الرحمن خالد
07:15 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
هشام إسماعيل

هشام إسماعيل

قال الفنان هشام إسماعيل، إن ورشة الفنان خالد جلال، هي بدايته لعالم الاحتراف في مجال التمثيل، وقبلها كان يؤدي أدوارا على مسرح الجامعة، وعمل في مجال البنوك 8 سنوات، وقرر التضحية بالوظيفة من أجل التمثيل، عندما كان عمره 29 عاما.

وأضاف "إسماعيل" في لقاء في برنامج "إحنا الستات" على فضائية "TEN"، أن المصريين جميعا لديهم مواهب مختلفة عن مجال عملهم، فهناك أشخاص يحبون التمثيل وكتابة الشعر والرسم، لكن من يكمل في هذه المجالات الفنية، هو صاحب الإصرار والموهبة.

وطالب إسماعيل الجميع، بالانتظار من أجل تحقيق النجاح، مشيرا إلى أنه لن ينجح أحد من فراغ، داعيا الأشخاص إلى عدم الاقتصار على نجاحات السوشيال ميديا، لأنها سريعة وبعدها يختفي الشخص.

اقرأ المزيد:

هشام إسماعيل: بكره السوشيال ميديا وشعبيتي محدودة ومتعصب للزمالك

هشام إسماعيل: شخصية الوزير جعفر من أدوار "السهل الممتنع"

هشام إسماعيل عن ياسر زايد: رحيله مفزع

هشام إسماعيل: أحمد داود ومحمد فراج كانوا بيضايقوني بسبب الزمالك

بالفيديو| هشام إسماعيل يروي لـ"أحمد الخطيب" أزمة مرض ابنته وشفائها