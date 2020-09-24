10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من كورونا

أعلنت 10 دول أوروبية رسميًا، بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، اليوم، بشأن الفيروس قائلًا: إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس".

وتعكس الإجراءات المتخذة فى دول أوروبية، القلق أمام ارتفاع عدد الإصابات، فقد سجلت فى أوروبا 5 ملايين و421 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 227 ألفاً و130 وفاة، كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات صارمة، وصدرت قرارات بالإغلاق الكلى للحانات والمطاعم فى مرسيليا وفرض حالة تنبيه معززة فى 11 مدينة بينها باريس، وستقدم ميونيخ الألمانية على إصدار القرار نفسه.

وعالمياً، حصد الوباء أرواح 971 ألفاً و677 شخصاً حتى الآن، وسجل فى الولايات المتحدة 201 ألف و882 وفاة، فيما أصيب 6 ملايين و940 ألفاً و721 شخصاً، وفى كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو: "فى المقاطعات الأربع الرئيسية بدأت الموجة الثانية".

وشددت إسرائيل، أمس، الإغلاق الثانى مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة، وصوَّت مجلس الوزراء على إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية، بما فى ذلك الأسواق المفتوحة، وستقتصر الصلوات والمظاهرات على الأماكن المفتوحة، بما لا يزيد على 20 شخصاً، ولن يتمكن المشاركون من السفر لأكثر من كيلومتر واحد فى نطاق منازلهم.

وفى روسيا، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة أن موسكو تلقت طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحها الأول المضاد للفيروس "سبوتنيك 5" إلى دول أخرى.

كما أعلن رئيس مركز "فيكتور"، رينات مكسيوتوف، أن "اللقاح الثانى الذى طوره المركز لن يكون المتلقون فى حاجة للتطعيم به بعد الحقنة الأولى، إلا مرة كل 3 سنوات".