ألف مريض في العناية المركزة بسبب كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تخطى الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يونيو.

وأضافت الوزارة أن عدد من دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بمرض بـ"كوفيد-19" ارتفع بإضافة 136 مريضا ليصل إلى 5932. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء قيوداً جديدة صارمة لمكافحة وباء "كوفيد-19" أثارت الذهول والغضب في مرسيليا في حين تقدم مدينة ميونيخ الألمانية على القرار نفسه الخميس.

ففي حين سجلت أكثر من خمسة ملايين إصابة في أوروبا، تدخل اليوم الخميس في إنجلترا أيضاً إجراءات الإغلاق الإلزامية للحانات والمطاعم عند الساعة العاشرة ليلاً، حيز التنفيذ.

ومع توسع انتشار الفيروس في منطقة إيكس - مرسيليا في جنوب شرقي فرنسا وفي غوادلوب في جزر الأنتيل الفرنسية، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس إجراءات صارمة جداً في هاتين المنطقتين اللتين باتتا ضمن "منطقة الإنذار القصوى".

وأضاف، أن 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، وضعت في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساءً.

أغلقت 22 مدرسة أبوابها في عدة مدن فرنسية بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في ظل الانتشار المتزايد للوباء في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

سجلت فرنسا في 17 سبتمبر، عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10.593 حالة جديدة، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان أعلى رقم سابق مسجل لإصابات كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا هو 10.561 وسُجّل في 12 سبتمبر.