جيهان العسال: نوعية إصابات كورونا في مصر كانت أشد من أوروبا وأمريكا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن نوعية الإصابات بفيروس كورونا في مصر في البداية كانت قوية، وشدتها وضراوتها كانت أشد بكثير مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، "إحنا من الأول الصورة عندنا مختلفة، ربنا كان كارمنا من أول الأزمة".

وأضافت "العسال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن منحنى إصابات كورونا في مصر في انخفاض ثابت منذ فترة، ولم تحدث انتكاسة كما حدثت في العالم.

وأشارت إلى أن مصر مازالت في مستوى ثابت من الوعي وتدارك الأمور ونسب الإصابة، مؤكدة أنه لم يحدث طفرات جينية للفيروس ولا اختلاف في الإصابات أو نوعية الإصابات.

وتابعت: "إحنا ماشيين في معدلات ثابتة، ودة اللي مخلينا ثابتين، ومعظم الدول دي حصل فيها نوع من الاختلال لأنهم فتحوا زيادة في الأمور وبتراخي وحصلت لهم انتكاسة بصورة أو بأخرى".