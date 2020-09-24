بعد قليل.. تشيع جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان

يشهد محيط شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان استعدادات مكثفة لبدء صلاة الجنازة، الآن على رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضى بأحد المستشفيات الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما.

والراحل كان يمثل جيلًا مهمًا من البنائين فى الصناعة والاقتصاد، وحرص على الجودة والمنافسة فى صناعة حملت اسم شركته، كأحد المنتجات التى حملت اسم مصر بالخارج، وترك خلفه مؤسسة صناعية وتعليمية مهمة، ومبادئ تستحق أن يرعاها من يأتي بعده.

وحصل الراحل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، وماجستير تكاليف صناعية، وحاصل على أرفع وسام بلجيكى عام 2008، قلده له ولى عهد بلجيكا، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

وكان الراحل توفى يوم السبت الماضي، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 80 عامًا.