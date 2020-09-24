جثمان محمد فريد خميس يغادر مطار القاهرة لمثواه الأخير

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، قادما من نيويورك، بعد وفاته يوم السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض، وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

جثمان الراحل وصل من نيويورك على متن طائرة خاصة

واستقبل مطار القاهرة الدولي، جثمان رجل الأعمال فريد خميس، قادما على متن طائرة خاصة من نيويورك، وتم إنهاء تصاريح خروج الجثمان من صالة 4 بالمطار.

وكان في استقبال الجثمان، فور وصوله وفد من محبي الراحل وبعض أفراد الأسرة والعاملين بمجموعة شركاته.

ومن المنتظر، أن تصلي الجنازة على جثمان فريد خميس، ويتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.

وكان وصول الجثمان، تأجل مرتين قبل ذلك، حيث كتبت جيهان مديح زوجة محمود فريد خميس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إنه "تمّ تأجيل جنازة المغفور له رجل الصناعة الوطني محمد فريد خميس، وسيصل الجثمان الساعة الـ04.30 عصرًا إلى مطار القاهرة، ثم بعد انتهاء الإجراءات يتمّ التوجه إلى مصانع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان ثم إلى مدافن الأسرة بالعاشر من رمضان".

وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس، السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض.

وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".

وُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".