هتافات في حب رجل الصناعة محمد فريد خميس بجنازته

تشهد الآن، جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضي، بأحد المستشفيات الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما، هتافات حب وبكاء شديد من الحضور، الذين رفعوا الصور فوق العربة التي تنقل جثمان الراحل، تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة.

وكان الحضور كثيفا من العمال الذين حرصوا على توديع الأب الروحي لهم، كما وصفه محمد عيسى، الذي يعمل منذ 20 عاما مضت في شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان.