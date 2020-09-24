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هتافات في حب رجل الصناعة محمد فريد خميس بجنازته

كتب:

أحمد ماهر أبوالنصر
06:36 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
جنازة محمد فريد خميس

جنازة محمد فريد خميس

تشهد الآن، جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضي، بأحد المستشفيات الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما، هتافات حب وبكاء شديد من الحضور، الذين رفعوا الصور فوق العربة التي تنقل جثمان الراحل، تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة. 

وكان الحضور كثيفا من العمال الذين حرصوا على توديع الأب الروحي لهم، كما وصفه محمد عيسى، الذي يعمل منذ 20 عاما مضت في شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان. 

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