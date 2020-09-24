جلسات عمل تجمع محمد رمضان وناصر عبدالرحمن ومحمد سلامة لمسلسل "موسى"

نشر المخرج محمد سلامة، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، التي جاءت خلال جلسات عمل للتحضير لمسلسل "موسى"، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

ومن المنتظر أن ينافس محمد رمضان، في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "موسى"، الذي تجمعه حاليا جلسات مع فريق عمل المسلسل، للبدء في التحضيرات النهائية للمسلسل.

وعلق "سلامة" على الصورة: "جلسات عمل مكثفة.. مع النجم محمد رمضان والسيناريست الكبير ناصر عبدالرحمن، إنتاج تامر مرسي سينرجي.. موسى غير أي حد".

يذكر أن الشهر الماضي، كان شوّق المخرج محمد سلامة الجمهور لمسلسل محمد رمضان "موسى"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب "سلامة" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله مسلسل موسى يعجبكم.. موسي غير أي حد".

وأعلن المخرج محمد سلامة عبر حسابه على"تويتر"، منذ ايام إمكانية عمل جزء ثان للمسلسل، بعد أن طالبه الجمهور بذلك، ولكن بعد انتهائه من مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، والذي سيتفرع له الفتره المقبلة

وعُرض لـ"سلامة" منذ أيام مسلسل "الحرامي"، والذي ينتمي لنوعية الـ10 حلقات، ولاقى نجاحًا كبيرًا، والعمل عبارة عن "سيت كوم" كوميدي، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، وعدد من الفنانين الشباب.

وعلى جانب أخر يواصل الفنان محمد رمضان، العمل على أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "الدبابة"، ويسخر فيها من الفنان أحمد الفيشاوي، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ومن جانبه، أوضح أحمد نافع مؤلف الأغنية، لـ"الوطن"، أن كلمات الأغنية لم تنتهِ بعد، حيث تُجرى جلسات عمل بحضور محمد رمضان، بشأن الاستقرار على النسخة النهائية منها، وتسجيلها على الفور، ومن المُقرر طرحها الأسبوع المقبل.

أغنية "دبابة" من غناء محمد رمضان، وكلمات أحمد نافع وحمودي مزيكا، وألحان إسلام الأبيض، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.