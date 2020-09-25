إصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة في الغربية (صور)

شهد طريق "بلكيم - السنطة" بمحافظة الغربية أمس إصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها بكسور وكدمات إثر انقلاب سيارتها الملاكي في أرض زراعية هربا من تصادمها بملاكي إثر انحرافها عن الطريق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بأحد الأراضى الزراعية على طريق قرية بلكيم .

وباشر ضباط المباحث دورهم بالانتقال إلى مكان الحادث وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة صاحبة السيارة باشتباه كسر في الضلوع وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال سائقة السيارة تبين أن سيارة آخرى انحرف سائقها عن الطريق أمامها، وأثناء الهروب منه سقطت السيارة في منخفض بالأرض الزراعية بعد انقلابها 3 مرات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.