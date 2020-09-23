محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية والشباك الواحد بطنطا وبسيون

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا، للاطمئنان على حسن تقديم الخدمات للمواطنين، وحصول المواطنين على الخدمات من خلال الشباك الواحد بمركز طنطا.

كما تابع المحافظ الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مع حسن التعامل.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى استفسارات المواطنين حول قانون التصالح ، مؤكدًا لهم أن الدولة اتخذت هذه الإجراءات لصالح المواطن ، كما أوضح أن المحافظة قامت بتخفيض قيمه التصالح في مخالفات البناء مرتين لنسبه وصلت إلى 65% وذلك للتيسير على المواطنين.

كما تفقد "رحمي" أعمال تطوير ورصف الشوارع التابعة لحي ثان طنطا، وتفقد شارع بطرس والفالوجة والأمريكان البحري والسلام، مشيدًا بسرعة إنجاز الأعمال، وموجهًا رئيس حي ثان طنطا بتذليل أي عقبات تعوق إنجاز أعمال الرصف، وسرعة الانتهاء منها لتيسير الحركة المرورية وعدم توقف الطرق حفاظًا على راحة المواطنين.

وقام المحافظ بجولة تفقدية لوحدة الصيانة والتدريب بطنطا، حيث تفقد المحافظ قسم الطباعة ومجمع المخابز وقسم النجارة وقسم الملابس الجاهزة، كما تفقد أيضا معرض منتجات الوحدة وذلك لمتابعة سير العمل بجميع الأقسام.

ووجه المحافظ مدير الإدارة الهندسية بالديوان بسرعة إعداد مقايسة لتطوير وحدة الصيانة والتدريب بطنطا بجميع أقسامها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وخاصة تحويل مجمع المخابز الموجود بالوحدة من نصف آلي إلى مخبز آلي بشكل كامل وذلك لزيادة إنتاجه من 5200 رغيف إلى 26 ألف رغيف يوميا، بالإضافة إلى تحديث قسم الطباعة بشكل كامل لمواكبة السوق المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لتطوير ورفع كفاءة جميع المشروعات الإنتاجية، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمدينة بسيون، لمتابعة انتظام العمل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والوقوف على حسن استقبال وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، والتزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الدولة.

وخلال جولته بالمدينة أصدر توجيهاته بسرعة نقل سوق الخضار والفاكهة، وسوق السمك، حيث تم توفير قطعتي أرض من قبل أحد رجال الأعمال ومقترح تجهيزهما لعمل سوق مطور بهما، أحدهما لسوق الخضار والفاكهة واللحوم على مساحة 1200 متر، والأخرى السوق السمك على مساحة 600 متر، كمشاركة من المجتمع المدني مع الدولة، حيث سيتم تجهيزهما بصوره حضارية متكاملة لنقل الأسواق الموجودة ببسيون لتخفيف الزحام الموجود بالشارع وتوفير مكان آدمي للبائعين.

كما قام المحافظ بمعاينة قطعة أرض بمدخل بسيون لإقامة موقف عمومي عليها لنقل المواقف العشوائية الموجودة بمدينة بسيون، وعددها 4 مواقف، مؤكدًا سرعة البدء في الأعمال ليتم النقل، والقضاء على الازدحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية.