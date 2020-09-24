صور.. انتشار فرق الطوارئ فى شوارع مطروح استعدادا للسيول

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، رفع حالة الطوارئ والتأهب واستعداد الشركة بجميع المعدات وفرق الأزمات والطوارئ والتى انتشرت فى الشوارع، ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبلة ومراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

وقال "خالد" إن فرق الطوارئ جاهزة بجانب جميع محطات الصرف الصحى والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة وأن قطاع الصرف الصحى بدأ منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحى والبدء فى تطهير شنايش الامطار، بالاضافة إلى توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفه للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.

وأكد رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استعدادات المحافظة ومجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للسيول على مستوى مراكز مطروح الثمانية، بالمعدات وتطهير مخرات السيول بالقرى والطرق الرئيسية بجانب تنظيف الشنايش والبالوعات وشبكة مياه الأمطار وسط مدينة مرسى مطروح وفى الشوارع والميادين ومنطقة كورنيش مرسى مطروح.