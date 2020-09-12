خرائط إلكترونية لجميع مواقع مخرات السيول بمطروح

عقد سكرتير عام محافظة مطروح، اللواء أشرف إبراهيم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المدن وجميع الجهات المعنية، اليوم، للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة السيول، وسرعة التجهيز وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد "إبراهيم" على مراجعة جميع معدات كسح مياه الأمطار، وعمل حصر بالمعدات والأجهزة بكل مركز قبل موسم الشتاء، مع ضرورة تشكيل لجنة فنية بمراكز المحافظة، ومراجعة وتنسيق الأعمال بين الجهات المعنية لمواجهة السيول ومتابعة إجراءاتها، وكذلك مخرات السيول على أرض الواقع.

ووجه رؤساء المدن بسرعة عمل خرائط إلكترونية لجميع مواقع مخرات السيول، بالتعاون مع الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بمراجعة "شنايش" صرف الأمطار على مستوى المحافظة، كما وجه هيئة الإسعاف بتحديد أماكن تمركزها، بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، مع التواصل الدائم والمستمر لغرف عمليات المراكز مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية.

جاء الاجتماع في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة الاستعداد المبكر لموسم الشتاء من جانب جميع الجهات المعنية، لمواجهة السيول.