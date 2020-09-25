حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لا يحب الرتابة ولا الروتين، وهذا السبب في أنه يبذل قصارى جهده للتفكير خارج الصندوق.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر، احرص اليوم على الاسترخاء والاهتمام بصحتك وعدم تبديد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم ميلك للعصبية ولا تتكلم عن حياتك الشخصية واعمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.