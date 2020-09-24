قبول استقالة بدراوي بعد ترشحه بمستقبل وطن: 6 قرارات لـ"الحركة الوطنية"

بالتزامن مع استعدادات حزب الحركة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، اتخذ الحزب عدة إجراءات تنظيمية، منها قبول استقالة النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وحاتم الدالي نائب رئيس الحزب.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، أكد أن اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، بقبول استقالة محمد البدرواي نائب رئيس الحزب، التي اعتذر من خلالها عن الاستمرار في الحزب لظروف خاصة وشخصية.

وكان النائب محمد بدراوي، يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية في مجلس النواب الحالي، التي تنتهي مدة انعقاده حسب الدستور في شهر يناير 2021.

وتقدم النائب محمد بدراوي، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية في دائرة زفتى والسنطة بمحافظة الغربية.

كما أصدر رئيس الحزب، قبول استقالة حاتم الدالي نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية، بناء على الاستقالة المقدمة منه، التي اعتذر من خلالها عن الاستمرار في الحزب لظروف خاصة.

وشملت قرارات رئيس حزب الحركة المدنية، تعيين السفير أسامة سعد الدين مساعدا لرئيس الحزب لشئون الصناعة والتجارة.

كما أصدر قرار بإلغاء إشراف نواب رئيس الحزب على أمانات الحزب بالمحافظات بقطاعات الوجه البحري والصعيد وشرق الدلتا، على أن يستمر الإشراف، وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للحزب.

وألغى رئيس الحزب التجديد لابنة محمد هلال كعضو بالأمانة العامة، وأمينا عاما مساعدا للحزب، نظرا لقيامها بالترشح لعضوية مجلس النواب كمرشح مستقل، ودون الحصول على موافقة الحزب، وتعيين أحمد نشأت حمد في منصبها، وأمينا للشباب.