الحركة الوطنية تشكل غرف عمليات لمتابعة مرشحيها في الانتخابات

قال محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب شكّل غرف عمليات لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بهدف إزالة أي عقبات قد تواجه مرشحيه في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عزمي لـ"الوطن"، أن الحزب يعمل على تكثيف حملته التي تهدف لحشد الناخبين للتصويت في الانتخابات من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة باعتبارها واجب دستوري يجب تأديته، مؤكدا على أن الحزب هدفه إعلاء المصلحة الوطنية والخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

وتابع عزمي أن الحزب سيعمل على إزالة أي عقبات تحيل دون مشاركة المواطنين في الانتخابات على مستوى القرى والنجوع والمراكز والمحافظات وسيوفر وسائل لنقلهم إلى المقار الانتخابية المقرر الإدلاء فيها بأصواتهم.