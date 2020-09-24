رئيس قبرص: تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد

قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، إن تركيا اتخذت إجراءات أحادية في المتوسط، وسياستها المتعنتة أدت إلى فشل المفاوضات.

وتابع الرئيس القبرصي، في مؤتمر صحفي، "تركيا تهدف لفرض تقسيم قبرص بالقوة وتستولى على حقوقنا في شرق المتوسط"، مؤكدا: "نرحب بالحوار مع تركيا دون أي شرط أو ضغوط".

وأضاف: "ملتزمون بحكم المحكمة الدولية بشأن النزاع مع تركيا ويجب تطبيق القانون الدولي عليها".

دعا وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريديس،الأحد الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى إظهار تضامنه من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا، على خلفية استفزازتها في شرق المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" عن بيتريديس - في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين في نيقوسيا - "إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم بشأن الوضع في شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم التقليل من شأنه، كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي إرسال رسالة قوية إلى تركيا مفادها بأنه لا يزال موحدا في التعامل مع أنشطة أنقرة غير القانونية".

أرسل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رسالة تضامن واضحة وملموسة مع قبرص، قبيل انعقاد المجلس الأوروبي الخاص يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، والذي سيناقش العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ضوء الاستفزازات المستمرة من قبل أنقرة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن الدول التي تعتبر أصدقاء لقبرص، مثل روسيا والولايات المتحدة، من خلال زيارات وزراء خارجيتها الأخيرة إلى قبرص، وكذلك قمة دول جنوب أوروبا حول شرق المتوسط (ميد7) الأخيرة، أظهرت جميعها الدعم الكامل والتضامن مع قبرص ومع ممارستها لحقوقها السيادية.