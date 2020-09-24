"الناصريين المستقلين": استراتيجية السيسي تصون الأمن القومي العربي

أصدر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون في لبنان، بيانا ثمّن من خلاله خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في البيان: "في ظل هذه الانهيارات على المستوى العربي وتراكم الغيوم السوداء فوق المدى الجغرافي لأمتنا العربية، نتيجة لما أسموه ربيعاً عربياً وهو كان صقيعاً نفّذت فيه عصابات الاخوان المتأسلمين مشاريع القوى الاجنبية على أرضنا العربية فقسمتها وشتّتتها وفتّتتها وبالتالي أضعفت مناعة هذه الأمة.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.

وتابع: "في ظل كل هذه التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نثمن ونقدّر عالياً الخطاب التاريخي الشامل الذي ألقاه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة والاصرار على إعطاء الأمل لأبناء الأمة وخاصة فيما يتعلق بالواقع السوري، حيث نؤكد دائماً أن قطبي الأمة جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية بقواتهما المسلحة هما دائماً وأبداً سيكونا الأمل والصخرة التي ترتكز عليها أمتنا العربية في ظل هذه الزلازل التي يتعرض لها العالم وانعكاساتها على منطقتنا العربية".

وأضاف: "نحن على اقتناع تام ان سيادة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي برؤيته الاستراتيجية العالية لصيانة الأمن القومي العربي وإعادة الاستقرار إلى امتنا يشكل خطابه التاريخي في الأمم المتحدة تأسيس منطلقات عربية استراتيجية على الجميع العمل والسعي لترسيخها واستعادة الأمة لدورها الحضاري الرائد".

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، كلمة مصر أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول الرئيس السيسي الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية خاصة البرنامج الاقتصادي المصري، وأزمة سد النهضة ووباء فيروس كورونا والحرب في ليبيا وكذا القضية الفلسطينية.