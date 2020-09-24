أمين تنظيم "مستقبل وطن" بكفر الشيخ ينفي ترشحه بالقائمة الوطنية

نفى المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، ترشحه بالقائمة الوطنية (من أجل مصر)، مؤكدا أنه لم يتقدم للترشيح نهائيا، وأنه لم ينتوي الترشح لمجلس النواب نظرا لظروف خاصة.

وأوضح جعفر، أنه فوجئ مساء اليوم الخميس، بعدد من أصدقائه، يهنئونه على وجود اسمه في القائمة الوطنية بإحدى المحافظات الأخرى، غير محافظة كفرالشيخ، وهذا لم يحدث، لافتا إلى أنه لم يتأكد إن كان هناك تشابه أسماء مع أحد المرشحين بالقائمة الوطنية أم لا.

وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أنه لم يطلب الترشح لانتخابات النواب من الأساس، ولا أسعى لذلك، وأتمنى التوفيق والنجاح للقائمة الوطنية، ولمرشحي حزب مستقبل وطن وتحالف دعم مصر على المقاعد الفردية.