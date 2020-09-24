عاجل.. الإنتربول يخطر النيابة بضبط متهمي فيرمونت وترحيلهم للقاهرة
كتب:
هيثم البرعي
08:21 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
تلقت النيابة العامة إخطارًا من الإنتربول بإلقاء القبض على المتهمين أحمد طولان وعمرو حسين وخالد حسين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه "مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة" من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).
وتتابع النيابة العامة إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.