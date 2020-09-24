"عبدالهادي" بعد أزمة غلاف أحمد مراد: الصورة ليست انحيازا للكاتب

بعد الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصدر صورة كبيرة للكاتب والسيناريست أحمد مراد، على غلاف مجلة "عالم الكتاب"، الذي اعتبره البعض شكلا من أشكال الدعاية، نفى الدكتور زين عبدالهادي، أستاذ المكتبات بجامعة حلوان، ورئيس تحرير مجلة "عالم الكتاب"، التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب، أن تكون صورة الغلاف ممثلة لأي انحياز فكري لأحمد مراد.

وأكد "عبدالهادي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المجلة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تنحاز لأحمد مراد أو لغيره من الكتاب، فالشهر الماضي كان غلاف المجلة الدكتور على الراعي، والشهر المقبل سيكون عن كاتبة، كون العدد سيتناول مجموعة من الكاتبات، في صناعة الكتاب، منوها بأن صورة أحمد مراد، جزء من الغلاف، وليس الغلاف كله، الصورة تمثل نحو ثلثي الغلاف فقط.

وأكد أن المجلة تمثل الشعب المصري، لكن لا نمثل أيديولوجية معينة، نحن ندرس ظواهر معينة متعلقة بصناعة الكتاب، بغض النظر عن المحتوى الذي يتم التعامل به بشكل آخر.

ولفت "عبدالهادي"، إلى أن المجلة اختارت صورة أحمد مراد، على عدد سبتمبر الجاري، لأن العدد يضم ملف عن ظاهرة "البيست سيللر"، والممثلين للظاهرة، والملف يضم 7 مقالات عن أحمد مراد، بالإضافة إلى فصل من روايته الأخيرة "لوكاندة بير الوطاويط"، وهذا المحتوى جزء من بين 62 مقالة فى العدد، من مجمل محتويات المجلة، لافتا إلى أن الملف الذي تناول الظاهرة باعتبارها اقتصاد وخدمة ثقافية.

وأشار إلى أن الأرقام تعكس رؤية المجلة عن صناعة الكتاب والنشر في العالم، لذلك تتضمن منها ملف عن أهم الكتب التي صدرت هذا الشهر في العالم، ملف آخر عن أبرز كتب الأطفال الصادرة خلال الشهر في العالم، وملف عن الكتب الصادرة فى مصر، وغيرها.

وتابع: الحكم على الصورة حكم شكلاني، وتفكير بالعين، "وهى واحدة من المشكلات في مجتمعاتنا"، لكن المجلة باعتبارها إصدار جاد، فهي تتناول الكاتب أو الظاهرة بالتحليل العلمي.

أما الانتقاد بعبارة عن وجهة نظر انطباعية وغير منضبطة، مشيرا إلى أن الجيل الذى يقرأ لأحمد مراد، جيل يمثل شريحة واسعة، وهو منذ أول كتاب صدر له "فرتيجو" الصادر عن دار ميريت في 2007، وهو يكتب لونا من الكتابة تلاقي رواجا، خصوصا بين الشباب، فليس من المنطقى يكون جميع القراء على ذائقة واحدة.

وأشار رئيس تحرير المجلة: وتم تعديل الغلاف، لأننا لا نهدف إلى معركة شكلانية من هذا النوع، أو خلق حزازيات بلا داع، ومن المقرر أن يتم طرح المجلة بالغلاف الجديد خلال أيام، مشيرا إلى أن الغلاف البديل، يعبر عن الظاهرة أيضا، ويعبر عن الظاهرة فى العموم، ومن ضمنه صورة لأحمد مراد وآخرين.