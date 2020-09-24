هيئة الكتاب تشارك بـ 500 عنوان في معرض الإسكندرية

أجرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم، قرعة علنية لتسكين الناشرين في أجنحة معرض الكتاب، والمقرر تنظيمه بأرض كوتة بالإسكندرية، في الفترة من 1:10 أكتوبر المقبل.

إسلام بيومي، مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، أوضح لـ"الوطن" تفاصيل القرعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء القرعة على 134 جناح بمساحة تسعة أمتار للجناح، مخصصة ل 95 دار نشر، وهم داخل الخيمة بالمعرض، بالإضافة إلى 8 قطاعات من وزارة الثقافة، ومكتبة الإسكندرية، واثنين من المؤسسات الصحفية (دار المعارف، ومؤسسة الأهرام)، خارج الخيمة.

وأشار بيومي على جانب آخر من الاستعدادات قائلًا أنه يجري حاليًا تركيب خيام المعرض بالإسكندرية، قبل بدء نقل الناشرين للكتب الأسبوع المقبل.

وعن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في ظل مجانية دخول المعرض، أوضح بيومي أنه قد تم طباعة عدد 600 كارت لدخول الزوار للمعرض، إذ لا يمكن للزائر الدخول من دون الكارت الخاص به، وذلك كآلية لتطبيق قرار حضور نسبة الـ50% المقررة من رئيس الوزراء.

وتابع بيومي قائلًا: بخصوص باقي الإجراءات الوقائية، فلن يدخل زائر إلى المعرض إلا بالكمامة، وقياس درجة الحرارة، ثم المرور من بوابة التعقيم الموجودة على الباب، كما سيتم عمل تعقيم بشكل يومي لمقر المعرض.

وأشار مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب إلى أن الهيئة كثفت جهودها لإنجاح المعرض، كما تم توسيع الممرات بين الأجنحة من مترين ونصف في الدورات السابقة إلى أربعة أمتار، ولذلك فقد تم تقليص عدد الأجنحة إلى 134 جناح بدلًا من 250 جناح.

وعن حجم مشاركة الهيئة العامة للكتاب، أوضح بيومي أن الهيئة تشارك بنحو 500 عنوان في المعرض.

يعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا وذلك على مستوي الوطن العربي، وتشارك في المعرض 134 جناح من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.