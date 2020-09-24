نفوق دولفين ضخم على شاطئ الجبيل بمدينة الطور

رصد سكان قرية الصيادين بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، دولفين ضخم نافق على شاطئ الجبيل، وقاموا بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة التي قامت بدورها بالتواصل مع البيئة ومحميات جنوب سيناء، لمعرفة أسباب نفوق الدولفين.

وقال يوسف منسي، مدير مركز العمليات وادارة الأزمات، إنه فور تلقي المركز للبلاغ جرى التواصل مع الجهات المعنية، والدفع بلجنة من مجلس مدينة طور سيناء، وإدارة محميات جنوب سيناء، وإدارة البيئة، للتعامل مع الدولفين النافق ودفنه طبقًا للمعايير البيئية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن المسؤولين بالإدارة البيئة أكدوا عدم تواجد أي اصابات على جسم الدولفين، وأرجعوا النفوق أنه طبيعي.

وأكد مدير محميات جنوب سيناء أنه جرى دفن الدولفين النافق بالطريقة البيئية المناسبة، ووضع الجير عليه لمساعدة في سرعة التحلل، لإمكانية الاستفادة من الهيكل العظمي في الدراسات العلمية، أو وضع الهيكل في متحف البحريات بمحمية رأس محمد.