زيادة حصة الدقيق المدعم في جنوب سيناء إلى 122 طن شهريا

أكد المهندس سامي عبدالقادر، مدير عام مديرية التموين بجنوب سيناء، زيادة حصة المحافظة من الدقيق المدعم بنحو 122 طن، لتصبح إجمالي حصة الدقيق 200 طن شهريًا، وهذه الكمية خاصة بالمواطنين سكان المدقات الجبلية والوديان والتجمعات البدوية التي لا يتوفر فيها مخابز، وتصرف لهم حصة الدقيق كبديل عن الخبز بالبطاقة السارية.

وقال عبدالقادر، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المحافظة لديها فائض احتياطي استراتيجي من الوقود والغاز، خاصة أن المحافظة لم تستهلك حصتها الشهرية من الوقود، مما ساهم في ارتفاع المخزون الاستراتيجي بدرجة عالية.

وأوضح أنه تم تطوير إدارة التموين بمدينة الطور، وتحويلها إلى مركز متطور لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، بتكلفة تتخطى 2 مليون جنيه.

وأوضح مدير مديرية التموين، أنه تم أيضًا تطوير إدارة تموين مدينة دهب ونويبع، ومن المقرر أن يشهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتاح إدارة تموين مدينة الطور ضمن الافتتاحات التي تشهدها المدينة بالمرحلة الأولى من التطوير، في شهر أكتوبر المقبل.