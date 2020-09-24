محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح شارع الثقافة بشرم

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاستعدادات النهائية لافتتاح شارع الثقافة بمدينة شرم الشيخ يرافقه اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام.

كان في استقبالهم بقصر ثقافة شرم الشيخ الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، واحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.

والشارع بطول حوالي 2 كم يحيط بقصر ثقافة شرم الشيخ وذلك قبيل افتتاحه بساعات ويشمل الشارع لوحات فنية لكبار نجوم الفن وبعض شعراء البادية، وعربات لبيع المأكولات الشعبية، والعطارة بشكل جمالي حضاري، بالاضافة للمسرح المكشوف الذي ستقدم عليه عروض تراثية فنية بصفة مستمرة لاهالي وزائري شرم الشيخ، ليكون اضافة اخري ومقصداً سياحياً عالميا، واضافة للسياحة الثقافية بالمدينة.

هذا وسيشهد المحافظ ومرافقيه بعد افتتاح الشارع عرض فني بقصر ثقافة شرم الشيخ.