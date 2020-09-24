ترامب يرفض الالتزام بنقل سلمي للسلطة حال خسارة الانتخابات

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات في نوفمبر، قائلا إنّه بحاجة إلى "رؤية ما سيحدث"، مثيرا شكوكًا حول دقة بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وقال ترامب: "علينا أن نرى ما سيحدث، كما تعلمون، كنت أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع".

وعند الضغط عليه أوضح ترامب أنّه لن تكون هناك حاجة لانتقال السلطة دون بطاقات الاقتراع بالبريد، ما يشير إلى أنّه يعتقد أنّه سيفوز بالانتخابات من دون توسيع التصويت عبر البريد.

وتابع: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع وستكون سلمية للغاية - لن يكون هناك انتقال، بصراحة". وقال ترامب "سيكون هناك استمرار. أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة. أنتم تعرفون أفضل من أي شخص آخر؟ الديمقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

ورفض ترامب في السابق الالتزام بقبول نتائج انتخابات نوفمبر، قائلا إنّه "سيتعين عليه أن يرى". وأثار ترمب مرارًا قضية توسيع نطاق التصويت عبر البريد التي وصفها بأنّها ستؤدي لعمليات احتيال واسعة النطاق في الانتخابات.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنّ الطريقة الوحيدة التي سيخسر فيها الانتخابات هي عن طريق التزوير.

وبعد المؤتمر الصحفي، شكك المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في رفض الرئيس ترمب الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة الأربعاء. وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس خلال مؤتمره الصحافي، قال بايدن للصحافيين "في أي بلد نحن؟. أنا مضطرب. قلت في أي بلد نحن؟ انظر إنّه يقول أكثر الأشياء اللا عقلانية. لا أعرف ماذا أقول".

من جهته قال السيناتور الجمهوري، ميت رومني، على تويتر، إنّ الانتقال السلمي للسلطة "أساسي للديمقراطية" من دون التطرق مباشرة إلى ترامب.

وقال عبر حسابه على تويتر: "يعتبر الانتقال السلمي للسلطة من الأمور الأساسية للديمقراطية، دون ذلك سنكون بيلاروسيا. أي اقتراح بأنّ رئيسًا قد لا يحترم هذا الضمان الدستوري هو أمر غير وارد وغير مقبول".