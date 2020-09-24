التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 47 ألف طلب تصالح آخر 24 ساعة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنهم تلقوا حوالي 47539 طلب تصالح في آخر 24 ساعة فقط، كما كان اليوم الذي قبله، تلقوا فيه 45300 طلب تصالح، وهو ما يدل على نضج في المحافظات المصرية، والحرص على ثروتهم وعلى بيوتهم وتقنينها، واستيعاب الزملاء في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، لقانون التصالح.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية على قناة "تين"، أن التيسيرات والتسهيلات التي قُدمت من خلال الحكومة، جنت ثمارها، من أجل منع أي عشوائيات على أرض الدولة المصرية.

وشدد على أن الزملاء في الوحدات المركزية، يعملون من الثامنة صباحا، وحتى العاشرة مساء، مع العمل أيام الإجازات الجمعة والسبت، موجها الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمد فترة التقدم لطلبات التصالح لشهر أكثر، لإعطاء المواطنين، أريحية أكبر في تقديم الطلبات، لمن لم يقدم حتى الآن.

وناشد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في المرحلة الأولى، قبل 15/7/2020، بضرورة دفع جدية التصالح خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كان هناك 185 ألف طلب لم يتقدموا بجدية التصالح، تقدم أمس فقط 7 آلاف، منهم أي متبقي 178 ألف، نناشدهم بتقديم جدية التصالح خلال الفترة المقبلة، ليتم فحص الطلبات، ويحصلوا على قرارات التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن اليوم الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.