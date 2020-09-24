التنمية المحلية: تخفيضات على طلبات التصالح بالإٍسماعيلية وبورسعيد

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، تسعى لمساعدة المواطنين في طلبات التصالح، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة للمصريين، من أجل القضاء على ظاهرة العشوائيات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية على قناة "تين"، أن محافظة الإسماعيلية اتخذت قرارا بتخفيض رسوم طلبات التصالح بما يعادل 15%، وأول أمس محافظة بورسعيد، تم تخفيض 30%، لإتاحة طلبات التصالح لشرائح أكبر من الناس، ليكون لدى المواطنين قدرة على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن محافظ الشرقية أقر أن تتعامل المناطق العشوائية معاملة القرى، لكي يكون المتر فيها تصالح بـ 50 جنيها، وفقا لقرار رئيس الوزراء الأخير.

وشدد على أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تقنين المخالفات الموجودة، وتسهيل الأمر على كل المواطنين في الفترة المقبلة، من أجل أن يتقدم كل المخالفين بطلبات تصالح مع الدولة لتقنين كل المخالفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن اليوم الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.