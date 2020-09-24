التنمية المحلية: القاهرة اقتربت من المليار جنيه حصيلة طلبات التصالح

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك زيادة واضحة في الحصيلة المالية في المحافظات، نتيجة طلبات التصالح في الفترة الأخيرة، موضحا أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث حصيلة الأموال حيث تخطت الـ 930 مليون جنيه حتى الآن، ويليها القليوبية، ثم الإسكندرية والدقهلية.

وأضاف "خالد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظة الإسماعيلية خفضت قيمة التصالح بنسبة 40%، وفي محافظة الشرقية تم التعامل معها نفس معاملة القرى والنجوع، حيث تم تحديد سعر المتر بـ 50 جنيها، وفي محافظة الجيزة أيضا تم التخفيض فيها من 15 إلى 20%.

وناشد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين المخالفين بضرورة تقديم جدية التصالح قبل انتهاء المدة التي وضعها رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، موضحا أن البعض لم يدفع جدية التصالح حتى الآن.