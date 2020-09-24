عاجل.. التعليم العالي: الجامعات الخاصة تقدم منحا مجانية لـ5% من الطلاب

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الخميس، بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة.

برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى مستهل الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على روح محمد فريد خميس الذى وافته المنية يوم 19 سبتمبر، حيث أشاد الوزير بمسيرته الكبيرة والعطرة فى مجال الصناعة والمجال التربوى حيث كان رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وراعى ومؤسس أكاديمية الشروق.

وأكد الوزير أنه بدءا من الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2020-2021 سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به فى الجامعات الحكومية؛ لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ في الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها الجامعات الخاصة، وفي هذا الصدد طالب الوزير بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين المسؤول عن التنسيق الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.

كما شدد الدكتور عبدالغفار على أهمية دعم الكليات الجديدة التى تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التى يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.

وفيما يخص القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى 2020-2021، أشار الوزير إلى اتباع نفس القواعد المتبعة في الأعوام السابقة بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من 1 إلى 5) منحة بكل كلية وذلك للفئات التالية: أبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية، وأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض)، وأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية، ومرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات فى كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى فى القبول يصل لـ5% أقل من نظيراتها فى التنسيق الحكومى.

كما طالب الوزير رؤساء الجامعات بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثانى إذا أمكن.

ومن جانبه أشاد الدكتور صديق عبد السلام بجهود وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الطفرة التى شهدتها المشروعات القومية الكبرى فى قطاع التعليم العالى، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية لقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، الذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية بما يخدم مصلحة المواطنين خاصة الشباب، مشيرا إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 16 سبتمبر الماضي عددا من المنشآت التعليمية كالجامعة المصرية اليابانية، وعدد من الجامعات الأهلية، وكذلك مشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

وافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتى تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتى وجه رئيس الجمهورية بإنشائها.

وأحيط المجلس علما بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية بجامعة 6 أكتوبر، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الدلتا ليصبح مسمى تلك الكليات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، مع إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعتى 6 أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.