وفد مصر بالأمم المتحدة يعقد ندوة عن الجهود للتوصل لاتفاق السد الإثيوبي
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أ ش أ
09:50 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
السد الإثيوبي
عقدت بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف، اليوم، ندوة لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق حول السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استمرارا لجهود وزارة الخارجية، لشرح موقف مصر إزاء مفاوضات السد الإثيوبي، عقد وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، ندوة مع خبراء في العلوم البيئية وإدارة الموارد المائية، وفقهاء قانونيين بجنيف، بمشاركة الوفد التفاوضي المصري، لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث".