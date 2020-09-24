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وفد مصر بالأمم المتحدة يعقد ندوة عن الجهود للتوصل لاتفاق السد الإثيوبي

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أ ش أ
09:50 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
السد الإثيوبي

السد الإثيوبي

عقدت بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف، اليوم، ندوة لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق حول السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث.‬⁩

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استمرارا لجهود وزارة الخارجية، لشرح موقف مصر إزاء مفاوضات السد الإثيوبي، عقد وفد مصر لدى ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩ في جنيف، ندوة مع خبراء في العلوم البيئية وإدارة الموارد المائية، وفقهاء قانونيين بجنيف، بمشاركة الوفد التفاوضي المصري، لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث".

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