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مندوب مصر بالأمم المتحدة عن السد الإثيوبي: لا نقبل جور أحد على مصالحنا

كتب:

شريف سليمان
08:14 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
السفير محمد إدريس

السفير محمد إدريس

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجهها مصر على الأصعدة كافة، والجهد الداخلي لتطوير البنية الأساسية والواقع المصري.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "آخر الأسبوع"، عبر شاشة "صدى البلد"، ان قضية السد الإثيوبي لها أولوية كبرى للدولة المصرية بهيئاتها ومؤسساتها كافة، وبالتالي كان من الطبيعي أن يجرى طرحها.

وتابع: "مصر تتعامل مع هذه القضية من منطلق الحفاظ على مصالحها الوطنية، ولا نجور على مصالح أحد، لكن لا نقبل أن يجور أحد على مصالحنا".

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