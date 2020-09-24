"شريف" يبكي على الهواء: "نفسي أمي تحضني دقيقة واحدة حتى لو مش عاوزاني"

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش، التوأم شريف وشيرين صلاح، اللذين يبحثان عن أبويهما، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، وقال شريف: "نفسنا نحضنهم ولو مرة واحدة بس، حتى لو مش عاوزينا، نفسي في حضن الأم".

وأضاف باكيًا على الهواء: "أنا مستعد إن امي تحضني وأبويا يتخانق معايا، حتى لو دقيقة واحدة في حياتي، أنا محروم من حضن أمي".

أما شيرين فقالت إنها لا تشعر بالاشتياق إلى والديهما: "كل حاجة كان ممكن أواجهها معاهم، واجهتها بنفسي، وتحملت حياتي بنفسي، أنا ماعرفش ظروفهم، لكن كل ده عدى".

وأوضحت أنها حلمت بوالديها، وعندما استيقظت من نومها أحست أنها سعيدة للغاية، مشددةً على أنها لا تكرههما، لكنها قادرة على استكمال حياتها بمفردها دون الحاجة إلى مساعدتهما.