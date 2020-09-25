"الوطن" تنشر آلية رصد وتحليل غياب الطلاب المصابين بكورونا

حصلت " الوطن"، على نسخة من مخطط وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع حالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل المدارس.

وكان من بين المخطط وضع آلية لرصد وتحليل بيانات غياب الطلاب، وذلك للتأكد من أن الغياب لن يكون بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضمت آلية رصد وتحليل بيانات الغياب في المدارس، مجموعة من النقاط، تستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

1) يتم حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي، وتحليل ما إذا كان الغياب لأسباب صحية.

2) يتم إبلاغ إدارة التعليم بنسب الغياب.

3) تقوم الإدارة التعليمية بمقارنة نسب الغياب بأيام والأسابيع السابقة

.4) في حال وجود زيادة ملحوظة، يتم إبلاغ إدارة الصحية، لعمل التقصي اللازم، ومد الإدارة الصحية بأرقام وهواتف المتغيبين لأسباب مرضية.

5) تقوم الإدارة الصحية بإبلاغ الإدارة التعليمية بنتائج التقصي للحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مخطط وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أنَّه في حال الاشتباه بأحد الطلاب في المدرسة فإنَّه يجب توجيه الطالب إلى غرفة العزل المؤقت الموجودة بالمدرسة، لحين تقييم الطبيب الحالة فإذا كانت الحالة:

1) أعراضها بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

2) أما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة إلى مستشفى عزل، وفي هذه الحالة يتمّ الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى ويتمّ النقل عن طريق سيارة إسعاف، ويتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.