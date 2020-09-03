"التشكيليين" تسترد أراضي حدائق أهرام أكتوبر

أعلنت الدكتورة صفية القباني، رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين، استرداد النقابة حدائق أهرام أكتوبر في منطقة النقابات والتي كان مقررا إقامة 4 عمارات إسكان اجتماعي عليها.

وقالت "القباني" لـ"الوطن"، إن الأرض مساحتها فدان وثلث الفدان، وكانت أراضي مخصصة للنقابة من قبل 2011، والتي سددت ثمنها بالكامل في ذلك الوقت، إلا أنه ونتيجة للظروف التى حدثت في البلد وأثرت بالتالي على مختلف الظروف، لم تتعامل النقابة على هذه الأرض، فتم سحبها بقرار حكومي، ضمن قرار رئيس الوزراء بسحب جميع الأراضي التي لم يتم التعامل عليها فى 2018.

وتابعت: تواصلنا مع هيئة المجتمعات العمرانية، والنقابة تقدمت بتظلم إلى فى فبراير 2020 وحصلنا على الموافقة على رجوع الأرض إلى النقابة، وحاليا يتم تحديد سعر جديد للأرض، لأن الأرض خرجت من إطار التعاونيات إلى إطار استثماري، وهي فى كل الأحوال مكسب للنقابة حتى لو كانت مشروع اقتصادي يتم التعامل عليه، مع مطورين عقاريين، ستدخل مورد كبير للدخول فى إطار تنمية صندوق معاشات النقابة.

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين، قد أعلنت عن أول خدمة من نوعها تقدمها النقابة للأعضاء، وهي توفير شقق سكنية في القاهرة والإسكندرية ومدن الصعيد، حيث تستعد النقابة لطرح 425 وحدة سكنية متنوعة المساحات، كاملة التشطيب وبأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وأوضحت "القباني" أنه بموجب البرتوكول الذي وقعته النقابة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، تمكنت من الحصول على هذه المزايا، وتوفير 425 وحدة سكنية للأعضاء كدفعة أولى، ودون شروط إلا تسديد رسوم الاشتراك للنقابة.