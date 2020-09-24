"التعليم" لمسؤولي المدارس: طهروها باستمرار للوقاية من كورونا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات بمختلف المحافظات، بالتهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة، ومنع التدخين في كل أرجاء المدرسة.

وأضافت "الوزارة"، في منشور أرسلته لمديري مديريات التعليم بالمحافظات اليوم تنفرد "الوطن" بنشر تفاصيله، أنه يجب الحرص على توافر مصدر مياه آمن عن طريق شبكة مياه حكومية خاضعة للإشراف الصحي، ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية إن وجدت.

وأشارت إلى أهمية أخذ عينات دورية من شبكة المياه بانتظام عن طريق المراقب الصحي التابع لمكتب الصحة الواقع في نطاقه المدرسة، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار وعدم تراكم القمامة بها.

ولفتت إلى أهمية تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة مثل مقابض الأبواب، ومقابض صنابير المياه، والكراسي والاستراحات وأحرف السلالم تحت إشراف إدارة المدرسة مع ارتداء "الجوانتي".

وأشارت إلى ضرورة تطهير الأسطح المشتركة باستخدام الكلور المخفف بحيث يضاف 20 سنتيمتر مكعب من الكلور تركيز 5% إلى لتر واحد من الماء.

كانت "الوطن"، قد انفردت بنشر تفاصيل الإجراءات الوقائية التي عممتها وزارة التربية والتعليم، اليوم، على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأساسية والتمريض، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي ضوء الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد في العملية التعليمية.