الأوقاف: العناصر المتطرفة تبني مساجد قريبة من المقابر للهروب من الأمن

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم اليوم الجمعة، افتتاح 76 مسجدا منها 16 مسجدا بالبحيرة، مشيرا إلى أن الدولة شددت على عدم بناء المساجد على أراضي الدولة، مبينا أن الوزارة افتتحت 314 مسجدا خلال شهرين.

وأضاف "جمعة" في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن بعض العناصر المتطرفة تبني مساجد قريبة من المقابر أو السكة الحديد لكي يعيشون دون متابعة أمنية أو مجتمعية لكن الدولة سيطرت بالفعل على جميع الزوايا.

وأشار وزير الأوقاف أن من يريد بناء مسجد عليه التوجه إلى الوزارة فهناك 1000 مسجد يحتاج إلى الإحلال والتجديد إذا أراد أي شخص الحصول على ثواب وسيتم كتابة أنه تبرع على المسجد من الخارج أما من يريد بناء مسجد جديد يأتي إلى الوزارة لتعطيه أرض والرخصة لمكان ينقصه البناء وسيختار من ضمن خيارات محددة دون خروج عن التنظيم أو حرم السكة الحديد أو المصرف.

وتابع، أن الوزارة لن تسمح بفتح دورة مياه في مسجد تصب على مجرى مائي فالنبي محمد، حرم التبول في الماء الراكد أو الجاري، أو تحت ظل يستظل به الناس، مؤكدا أن الأوقاف لن تسمح بالبناء على طرف الترعة ويكون الصرف في الماء الجاري.