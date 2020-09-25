هبوط أرضي بالطريق الزراعي جنوب الأقصر.. للمرة الثانية خلال 11 يوما

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، هبوطا أرضيا مفاجئا بالطريق الزراعي السريع إثر كسر ماسورة مياه.

وتلقت غرفة عمليات مركز ومدينة إسنا، بلاغا عن وجود كسر بماسورة مياه بطريق المحاددة، والذي يربط بين قرية النواصر وقرية أبو زعفة التابع لمجلس قروى النجوع.

وعلى الفور انتقل محمد سيد سليمان رئيس المركز، وعاين كسر المياه وتبين وجود كسر بخط مياه 8 بوصة، المغذي لقرية أبو زعفة، مما أدى إلى هبوط أرضي بجزء من الطريق، وتم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحي التى قامت بالدفع بفرق الصيانة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة بموقع العمل.

ووجه رئيس المركز كل من مديري إدارة الطرق، والري، وشركة المياه، لسرعة الإصلاح وإعادة الشيء لأصله واتخاذ مما يلزم من إجراءات وضخ المياه مرة أخرى.

وكانت إسنا، قد شهدت من 11 يوما سقوط سيارة نقل ثقيل، محملة بكمية كبيرة من الرخام والجرانيت، في حفرة ناتجة عن هبوط أرضي مفاجئ، أثناء سيرها بشارع "جسر السيالة".

وبلغ عمق الحفرة، التي نتجت عن أعمال الصرف الصحي بالمنطقة، حوالي 3 أمتار، وبطول يزيد على 4 أمتار، وكانت السيارة في طريقها لنقل الرخام والجرانيت إلى أحد التجار بالمنطقة، وبمجرد مرورها في وسط الشارع، حدث هبوط أرضي مفاجئ، ابتلع السيارة.

لم يسفر الحادث عن أي إصابات بين سائق الشاحنة ومساعده، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.