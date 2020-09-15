رئيس مدينة إسنا: إجراءات قانونية حيال واقعة هبوط طريق جسر السيالة

أكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقص، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتسببين بإنشاء بيارة بعيدة عن مطبق الصرف الصحي، مما تسبب في حدوث هبوط أرضي مفاجئ، في شارع جسر السيالة وسط مدينة إسنا وسقوط سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام والجرانيت.

وكانت غرفة عمليات مركز ومدينة إسنا، تلقت بلاغ عن سقوط سيارة محملة بالرخام بطريق جسر السيالة، وعلي الفور انتقل إلى موقع الحادث كلًا من محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، والنقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عبد العزيز عواد ضابط المرور.

وبالمعاينة، تبين حدوث هبوط أرضي، مما تسبب في سقوط سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام والجرانيت كانت في طريقها إلى مكان التاجر بمنطقة جسر السيالة، قبل أن تقع في حفرة مساحتها تتجاوز 4 أمتار بعمق 3 أمتار، وبمجرد مرورها وسط الشارع، حدث هبوط أرضي وسقطت السيارة بداخلها بسبب أعمال الصرف الصحي بالمنطقة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابة لسائق الشاحنة ومساعده، إثر سقوط السيارة.

وأوضح رئيس مدينة إسنا، أنه تم الدفع والإمداد بمعدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، والمعدات الثقيلة التابعة للمجلس لرفع السيارة من الطريق وإخراجها من الهبوط، مشيرا إلى أن مطبق الصرف الصحي لا يبعد عن البيارة متر، لافتا إلى أنه جرى إعادة الشيء لأصله وإعادة فتح الشارع مرة أخرى، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بالشوارع المجاورة والبديلة لحين الانتهاء من إصلاح مكان الهبوط.

ووجه رئيس المركز، الشكر لأهالي وشباب المنطقة لتعاونهم مع الجهات التنفيذية والأمنية، كما وجه المعنيين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بإنشاء بيارة بعيدة عن الصرف الصحي، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وجارى التحقيقات.