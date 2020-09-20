استئصال "طحال" طفلة لوقف نزيف حاد بالكلية بمستشفى إسنا

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي، جنوب الأقصر، في إنقاذ طفلة كانت تعاني من ألام شديدة، نتيجة نزيف حاد في البطن، تسبب في غيابها عن الوعي، حيث قام الأطباء باستئصال "الطحال"، لوقف النزيف.

واستقبل المستشفى التخصصي الطفلة، البالغة من العمر 4 سنوات، مصابة بنزيف حاد في البطن وحول الكلية اليسرى، وعلى الفور، تم تجهيز غرفة العمليات، وقام الأطباء بإجراء عملية استكشاف للبطن، ليقرر الفريق الطبي، بإشراف أحد أساتذة الجراحة العامة واستشاري بالمسالك البولية، استئصال للطحال للسيطرة على نزيف، الذي تبين أنه في الكلية اليسرى.

وتمكث الطفلة حالياً في غرفة العناية المركزة، في حالة مستقرة، تحت الملاحظة، بعد خروجها من غرفة العمليات، بإشراف طاقم طبي من قسم الأطفال بالمستشفى.