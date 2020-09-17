8 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بدائرة إسنا جنوب الأقصر

استقبلت محكمة الأقصر الابتدائية، اليوم، بإشراف المستشار أيمن هدهد، رئيس المحكمة، عددًا من المرشحين لتقديم أوراقهم للترشح لانتخابات مجلس النواب، للدوائر الأربعة على مقاعد الفردي، وسط إجراءات وقائية مشددة، في محيط المحكمة وداخل القاعة الرئيسيّة، التي تم تنظيم المقاعد بداخلها لتحافظ على التباعد الاجتماعي، بين المرشحين الملتزمين بارتداء الكمامات.

وتقدم اليوم، 8 مرشحين لدائرة مركز إسنا، لعضوية مجلس النواب، وهم: خالد عبدالمنعم مجاهد، الشاذلي البحيري، علاء إمام راجح، أبوطالب الحمصاني، باهي أمين، محمد أبوالغيط، أدهم المحامي، محمود حفني.

وتم تقسيم القاعة بعدد من موظفي المحكمة، لاستقبال أوراق المرشحين، وتوزيع الأوراق المطلوبة لاستيفائها، وملء بياناتها، ومراجعة الملفات المتقدمين بها، وإدراجهم في كشوف الترشح والحصول على الترتيب والرمز الانتخابي.