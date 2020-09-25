مياه الأقصر تحذر المواطنين من استخدام الفلاتر: تنزع الأملاح

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، المواطنين بالإقليم، من استخدام فلاتر المياه خاصة ذات السبع مراحل.

وقال المتحدث الرسمي للشركة بالأقصر، إنه يرجى تجنب استخدام الفلتر إلا للضرورة القصوى وهى المناطق الساحلية التى قد تكون نسبة الأملاح بالماء عالية نتيجة تحلية المياه وبعض المناطق التي يكون مصدرها آبار ولا يفهم من هذا أن الآبار غير صالحة إطلاقًا.

وتابع: "تتغير نسبة الأملاح فى البئر مع الزمن ونحن فى هذه الحالة ننصح باستخدام الفلتر مرحلة 1 أو 2 أو 3، لتخفيف نسبة الأملاح، وإذا زادت عن الحد المسموح به يتم إغلاق البئر فورًا كما حدث في منطقة المدامود وتمت تغذيتها بخط مياه العام الماضي من محطة مياه الصعايدة المدمجة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نسبة العكارة بمحافظة الأقصر تقترب من صفر وهى أفضل المحافظات ثم تليها سوهاج ثم أسوان، وذلك لأننا من محافظات المنبع، والمحافظة الثانية بعد دخول المياه من السد العالي وتعتبر أسوان بها نسبة عكارة أكبر من الأقصر نتيجة سرعة دخول المياه من السد العالي.

وأشار إلى أن التخلص من الجراثيم والبكتريا يأتي عن طريق حقن المياه بغاز الكلور بـ جرعات ونسب محددة وهى من 3 إلى 5 مچ / لتر، وتضاف نسب محددة من الشبة لتعمل على تجميع الشوائب الدقيقة جدا وذلك قبل دخول المياه للمرشحات الرملية وتعتبر المرشحات في هذه الحالة عبارة عن فلتر دقيق جدا يمنع مرور أي شوائب.

وأضاف أن معامل تحاليل المياه تقوم بمتابعة المراحل داخل المحطات كل ساعتين لضمان دقة نسبة الكلور والشبة ويتابع المعمل نسبة الكلور والشبة أيضا فى الشبكات والمنازل بصفة يومية - عن طريق نقاط محددة تأخذ منها عينات المياه فى كل منطقة وشارع بالأقصر (مدرسة - مسجد - كنيسة - حنفيات عامة - محلات).

وأكد المتحدث الرسمي أن ضرر الفلاتر أكبر بكثير من فائدتها وإذا اقتضت الحاجة فلا تستخدم السبع مراحل أو 6 أو 5 فإنها تنزع الأملاح المفيدة لجسم الإنسان وتسبب آلام العظام وتقلصات المعدة بعد شهر واحد من الاستخدام بل استخدام مرحلة 1 أو 2أ و 3 فهى أخف ضررا ولا تنزع الأملاح بشكل كامل.