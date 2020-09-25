رالي دراجات بمشاركة 30 سفيرا و4 وزراء لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

بمشاركة 30 سفيرا وقنصلا لدولة أجنبية لمصر ووزراء السياحة والآثار والبيئة والطيران المدني والأعلام شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم، رالي دراجات وذلك في إطار الزيارة التي بدأت بالأمس لمحافظة جنوب سيناء، للاحتفال بيوم السياحة العالمي وإطلاق مبادرة Eco Egypt، وذلك بمصاحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر، حيث أجرى السفراء جولة بشوارع المدينة للتعرف عليها وعلى مقوماتها السباحية خاصة مع البدء التدريجي لعودة السياحة.

وسبق رالي الدراجات قيام السفراء بجولة تفقدية بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق.

وخلال الجولة تفقد السفراء الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يطبقها الفندق منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعوا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كل الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي لمسوها على أرض الواقع خلال زيارتهم لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، مشيدين بالتزام هذا الفندق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.

بدأت مبادرة تشجيع المواطنين لركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين لاستخدام الدراجات، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو عام 2014، خلال ماراثون دراجات بمشاركة مئات المواطنين والشباب من طلاب الكلية الحربية وطلاب كلية الشرطة والجامعات المدنية، بالإضافة إلى مسؤولين وإعلاميين وفنانين، ولكن تلك الجولة لم تكن المرة الوحيدة التي ظهر بها الرئيس السيسي وهو يقود دراجة، فمنذ أن تولى رئاسة الجمهورية واعتاد المصريون على رؤية الرئيس وهو يقود الدراجة، سواء في فبراير 2017 بصحبة طلاب أكاديمية الشرطة، أو في نوفمبر 2018 أثناء قيامه بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ومع شباب العالم على هامش منتدى شباب العالم.