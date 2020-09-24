وزراء الطيران والسياحة والآثار والبيئة والإعلام يتفقدون مطار شرم الشيخ

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي، يرافقهم 30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية، للتعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار للحد من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد السلام مدير المطار.

وقام وزير الطيران، والوزراء، والسفراء، خلال الجولة بتفقد صالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب، وصالة كبار الزوار، ومتابعة على معايير السلامة الصحية، وإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي المطبقة بالمطار، للحفاظ على سلامة وصحة زائري جنوب سيناء.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران أن الدولة تدعم قطاعي السياحة والطيران، اكونهم إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن السعي لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم.

وأشار وزير الطيران، إلى أن وزارة الطيران تقدم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح، و تبلغ 50 % على رسوم الهبوط والإيواء، و20 % على الخدمات. الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات، إضافة إلى المشاركة في جميع المبادرات التي تساهم في تشجيع الحركة السياحية الوافدة وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار.

وتأتى هذه الزيارة في إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية، من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي المصري تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030 .