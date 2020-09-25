من فتاة الحصان إلى الكباريه.. رواد فيسبوك يؤدبون المقاول الهارب

بعد رفض الشعب المصري لدعوات التخريب والفوضى التي دعا لها المقاول الهارب محمد علي وجماعة الإخوان الإرهابية، خرج المقاول الهارب غاضبا من فشله الذريع ليسب الشعب المصري، وينشر صوراً بصحبة عدد من الفتيات الأوروبيات، في أماكن مختلفة، تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، ويصاحبه في الصور رقص وخمور وما بين اسطبلات وملاهي ليلية تعدد صور المقاول الهارب.

محمد علي وفتاة الحصان

ونشر المقاول الهارب محمد علي، صورة تجمعه بإحدى الفتيات واضعاً يد على مكان حساس من جسدها، والأخرى على حصان، ومعلقا علي ذلك الصورة: "بصو الحصان....." في استفزاز لمشاعر المتابعين لحسابه.

ولقيت الصورة استهجانا كبيراً من الجمهور، ما بين سخرية واستهزاء من المقاول الهارب، وعلق أحمد سعيد: "مش شايف غير خروف"، كما علق وائل سلامة: "هتدمروا البلد وتتسجنوا بسبب الهاربين الخونة اللي بيحرضوكم على بلدكم وبيقبضوا ملايين الدولارات ..."، وقال محمد سامي ساخراً: "محمد علي يذهب إلى المديثة".

المقاول الهارب مخموراً في ملهى ليل

ظهر المقاول الهارب محمد علي، في فيديو عبر حسابه على فيس بوك، يرقص مخمورا في ملهي ليلي بإسبانيا مع إحدى صديقاته، معلقا على الفيديو: "بصوا كباريات إسبانيا.. مش كباريهات مصر المعفنة".

ولقي الفيديو ردود فعل غاضبة ومستاءة بين المتابعين، فضلا عن العديد من التعليقات الساخرة من حال المقاول الهارب، إذ علقت سارة عبدالمالك: "ركز في كباريهاتك انت يا محمد، ومحدش بقر إلا انت واللي زيك يا خمورجي".

المقاول الهارب بصحبه إحدى صديقاته في السيارة

ونشر المقاول الهارب محمد علي، صورة تجمعه بإحدى الفتيات في اسبانيا، معلقًا عليها : "شايفيين بنات إسبانيا يا بقر... انزلوا يلا"، ومن قبلها كان نشر صورة أخرى تجمعه بإحدى الفتيات في سيارة بملابس غير محتشمة.

المقاول الهارب يسب الشعب المصري

وقال الهارب خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حزب الكنبة اللي قاعد متخلف، قاعد يتفرج علينا، انزلوا دافعوا عن بلدكم يا بقر يا متخلفين".

وتجاهل الشعب المصري جماعة الإخوان الإرهابية، ودعواتها التحريضية والمشبوهة لتخريب البلد وإثارة الفوضى، فما حدث أمس من تجاهل المصريين لدعوات الإخوان والممثل الفاشل للتظاهر وإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين بمصالح الوطن وأولوياته خلال المرحلة الحاسمة التي نعيشها، والأزمات التي يمر بها العالم أجمع.