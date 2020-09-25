محمود بدر: مرشد جماعة الإخوان الإرهابية الجديد هو البودرجي محمد علي

وصف محمود بدر عضو مجلس النواب، جماعة الإخوان الإرهابية، بأنها بوق للدولة التركية التي حاصرتها مصر، ونجحت في إيقاف مخططها بالمنطقة العربية.

وقال "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "كان لابد من وجود دعوات وفعاليات جديدة من قبل الجماعة ومرشدهم الجديد البودرجى محمد علي".

وشدد النائب على أن عناصر الجماعة أصبحوا عبيداً للسلطان التركى، مضيفًا أن الإخوان تطلق هذه الدعوات التخريبية من أجل عرقلة تقدم مصر ووقفها للمخطط التركى، لافتاً إلى أن الشعب المصرى واع ومدرك ويعلم نوايا الإخوان، ولذلك لن يستجيب لمثل هذه الدعوات التخريبية، وسيرفضها كما لفظ الإخوان في 30 يونيو.

وأكد "بدر"، أن تنظيم الإخوان انتهى للأبد وكل دعواته التخريبية لن تلقى صدى في الشارع المصرى، مشدداً على أن الجماعة الإرهابية تعانى من إفلاس شديد،: "إن كان هناك مواطن غاضب من شيء فهو غاضب من الجماعة بشكل أكبر".