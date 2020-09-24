المصريون يسخرون من الهارب محمد علي: سهراته حمراء وعايز يسوِّد عيشتنا

تنعم مصر الآن بالأمن والاستقرار، وتخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار، الأمر الذي يؤرق الجماعة الإرهابية في جحورهم، التي يخرجون منها أصواتهم المخنوقة، وهذا كل ما يستطيعون فعله.

من حين لآخر، تخرج الجماعة الإرهابية بدعوات لبث الفتنة ونشر الفوضى، أملاً للوقيعة بمصر، وتستغل الجماعة كل أعوانها بالخارج لفعل هذا الأمر، وكان المقاول محمد على الهارب أحد الأعوان.

الذي دعا مرارا وتكرار، محرضا على نشر الفوضى والعنف مرة أخرى في البلاد، وعندما لم يجد من يسمع لنحيبه، أخذ يسب الشعب المصري بدون خجل.

وعبر رواد تويتر، عن آرائهم في المقاول الهارب محمد على، وقال حساب يدعى هاني سليم: "وعينين يحيطهما الهالات السوداء، لتنم عن اعتياده سهر الكباريهات وشرب المخدرات، فالأمس بدت شوارع مصر الرئيسية خالية، وأمانا من أي مشهد للمظاهرات أو التجمعات، الأمر الذي جعله يصف العملاء بالقنوات المحرضه والممولة التابعة للجماعة الإرهابية، بالخونة".

وقال إبراهيم ساخرا: "محمد علي يقضي سهرات حمراء وعايز يسود عيشتنا.. يا عم ارحمنا واسكت شوية".

وقالت علياء: "إحنا مانعرفش غير محمد علي واحد، اللي بنا مصر الحديثة، لكن اللي عايز يهد مصر مانعرفهوش".

وغرد محمد زكي قائلا: "عايشين أحلى عيشة ومطمنين على نفسهم وعيالهم، وبيتاجروا بالغلابة اللي هما بيدفعوا ضريبة أي فوضى إن شاء الله لن تنالوا منا أبدا، حفظ الله مصر".

وقال كريم حجاب عبر حسابه: "عندما تفكر في دعوة الهارب محمد علي بالنزول للشارع والميادين، فلابد أن تسأل نفسك بعض الأسئلة.. من وراء محمد علي؟ من المستفيد من عدم الاستقرار؟".

ونشر طارق سعيد، صورة للمقاول الهارب محمد على، كان نشرها على حسابه عبر فيس بوك، وهو بصحبة فتاة في السيارة، قائلا: "المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع فتاة في نهاية يوم التحريض".

وجاءت هذه الآراء، بعد الدعوات التحريضية المستمرة من جانب الهارب محمد علي، لنشر الفوضى وبث الفتنة بين صفوف الشعب، الذي أثبت له وللجماعة الأوهام، التي يحلمون بها ويخططون لها.

يذكر أيضا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه المقاول محمد علي في أحد الملاهي الليلية بإسبانيا، وهو يرقص مخمورا، ما أثار جدلا كبير وسخرية بين ردود الأفعال، لمتداولي الفيديو حول شخصية المقاول المتناقضة.