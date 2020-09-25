"الأوقاف": إجراءات مشددة ضد من يستغل المساجد في الدعاية الانتخابية

بدأ الماراثون الانتخابي منذ أيام، بإعلان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، على أن يجري فتح باب طلبات الترشح اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري، حتى 26 سبتمبر.

المساجد من الأماكن البارزة التي يجري استغلالها بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لاقترانها بالشعار الديني، وهو ما حاولت الجماعات المتأسلمة طيلة السنوات الماضية استغلاله بكل الطرق واللعب بمشاعر البسطاء، لتحقيق أكبر مكاسب في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مثل الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وزير الأوقاف: المساجد للعبادة وليست للدعاية الانتخابية

وزارة الأوقاف قررت منع استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات له، إن المساجد للصلاة فقط وأي تجاوز نتعامل معه بحسم، مؤكداً: "استطعنا أن نبعد المساجد عن الانتخابات والدعاية الانتخابية، حيث إن المساجد للعبادة وليست ساحة للدعاية".

وأكد مصدر، لـ"الوطن"، أنه لن يُسمح استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، وأن وزارة الأوقاف ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

وأضاف المصدر، أنه سيجري التعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسئوليته المهنية والوظيفية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حذرت جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأي وسيلة من وسائل الاستغلال في العملية الانتخابية، موضحًا أن الوزارة ستتخذ أقصى عقوبة ضد أي شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.

واتخذت الوزارة إجراءات قانونية ضد مرشح لحزب النور في مطروح خلال انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، بسبب تعليقه لافتات دعائية له على مسجد بالمحافظة.

"الوطنية للانتخابات" تعلن كشوف أسماء المرشحين الأحد المقبل

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الأحد المقبل، كشوفًا بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقائمة ممن تم قبول أوراق ترشحهم.

وتغلق لجان تلقى طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر الجارى، باب الترشح حيث تتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.