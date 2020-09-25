فشل في سرق التوك توك.. فسدد له 3 طعنات بالقلب

قررت النيابة العامة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق "توك توك" عمدًا، انتقامًا منه بعدما فشل في سرقة الـ"توكتوك" فأمسك مطواة وسدد بها 3 طعنات قاتلة في صدر المجني عليه قبل أن يفر هاربًا.

صرخات الضحية وهو غارقا في دمائه، سمعها 3 شباب كانوا يسيرون بالقرب منه في أحد الشوارع بالمحلة، فنقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية ساءت وتوفي على إثر إصابته.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفى المحلة العام مصاب بـ3 طعنات نافذة بالصدر، ووفاته فور وصوله للمستشفى.

وتبين من الفحص أن المجني عليه يدعى "هنداوي.م" مقيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث اعترضه أحد الأشخاص وحاول سرقة التوك توك الخاص به، وحاول المجني عليه الاستغاثة بالأهالي، فسدد له المتهم 3 طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.