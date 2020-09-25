مواطن يتعدى على أرض طابية كوسا باشا ببناء غرفة.. والآثار تتدخل

تعدى مواطن من محافظة الإسكندرية على أرض طابية كوسا باشا، أحد أجمل القلاع التي أمر محمد علي بإنشائها لتحصين الإسكندرية من العدوان الفرنسي عام 1807، ببناء غرفة، فيما تدخلت منطقة آثار الإسكندرية والأجهزة الأمنية لإزالة التعدي في مهده، بعدما تسبب في تشويه المظر الجمالي والأثري للطابية.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، إنه تم إزالة تعدي في مهده لأحد المواطنين على طابية كوسا باشا الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 1992م والواقعة بمنطقة أبو قير.

وأضاف "متولى" في تصريحات صحفية له، اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدي، وإزالة التعدي كاملا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بإشراف منطقة آثار شرق الإسكندرية ممثلة فى هيام رميح مدير عام شرق إسكندرية.

وتعد طابية كوسا باشا، أنشئت عام 1807 بأمر من محمد علي باشا لتحصين الإسكندرية ومنطقة أبو قير من العدوان الفرنسي وكانت أحد أجمل قلاع الإسكندرية.

وتقع على الساحل بمنطقة أبوقير، شمال شرق أبوقير إلى الغرب من طابية البرج الواقعة على رأس شبه جزيرة أبوقير بمسافة 864 مترا.

وشكل الطابية عبارة عن مبنى متهدم يأخذ الشكل الجمالوني، ويتكون من سراديب وخنادق مهجورة.

يذكر أن الطابية الأثرية شاهدة على حقبة هامة في تاريخ مصر بكل ما فيه من انتصارات، حيث كان لها دور هام في حماية حدود مصر وشواطئها ضد الغازين والمغرضين على أرضها.

واهتم الحكام في كل فترة من تاريخها بتحصين حدودها وخصوصا المطلة على البحر الأبيض المتوسط حيث أقاموا العديد من الحصون والقلاع والأسوار، ومن هذه الحصون.