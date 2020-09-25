تعرف على شروط الحصول على شقة مدعمة فى الإسكندرية: من 20 إلى 50 عاما

في محاولة لمساعدة الشباب على شراء وحدات سكنية مدعمة من الإسكان الاجتماعي، أعلنت محافظة الإسكندرية عن البدء في استقبال طلبات شراء وحدات سكنية من الإسكان الاجتماعي المدعم للشباب.

وتعرض "الوطن" شروط التقدم للوحدات السكنية التي أعلن عنها:

1- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية.

2- لا يقل سن المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 50 عاما.

3- ألا يكون في حوزة المقدم سواء الزوج أو الزوجة شقة تمليك أو إيجار قديم.

4- لا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية (الزوج أو الزوجة).

5- سداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره (خمسة آلاف جنيه) وإحضار إيصال كهرباء أو مياه أو غاز مدوناً به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومى.

6- سيتم سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة فى حالة عدم استكمال الإجراءات.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن أمس عن طرح عدد 939 وحدة سكنية بنظام القرعة العلنية، وتشمل عدد 528 وحدة سكنية بمنطقة أبراج طوسون بأبي قير وتبلغ ثمن الوحدة 110 آلاف جنيه نصف تشطيب.

كما أتاحت المحافظة عدد 394 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 26 كاملة التشطيب، وعدد 17 وحدة سكنية بمنطقة أم زغيو كاملة التشطيب، وتبلغ ثمن الوحدة 65 ألف جنيه، وتبلغ مساحة جميع الوحدات 63 مترا ، مع وجود إمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة تصل إلى 20 سنة بفائدة بنكية بسيطة تسهيلاً للشباب.

وأكد "الشريف"، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، فقد تقرر فتح باب الحجز للوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة لمدة شهر بداية من 1 أكتوبر 2020، وحتى 31 أكتوبر 2020، ومن المقرر إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين في 1 ديسمبر 2020 باستاد الإسكندرية.

من الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم صورة بطاقة المتقدم الأعزب أو الزوج والزوجة ، وصورة القسيمة زواج أو طلاق، وإيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز) مطابق لعنوان بطاقة الزوج والزوجة، وبيان مفردات مرتب للمتقدم الأعزب أو (للزوج والزوجة).